Полузащитник Александр Рязанцев исключен из заявки "Зенита" на текущий сезон Российской футбольной премьер-лиги, сообщается на официальном сайте организации. Также в заявке отсутствуют вратарь Максим Рудаков, защитник Данил Круговой и хавбек Виталий Горулев, заявленные ранее.

В нынешнем сезоне Рязанцев не провел на поле ни одного матча. Напомним, российский игрок перешел в состав сине-бело-голубых в 2014 году.