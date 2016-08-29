17:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рязанцев исключен из заявки "Зенита"

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Полузащитник Александр Рязанцев исключен из заявки "Зенита" на текущий сезон Российской футбольной премьер-лиги, сообщается на официальном сайте организации. Также в заявке отсутствуют вратарь Максим Рудаков, защитник Данил Круговой и хавбек Виталий Горулев, заявленные ранее.

В нынешнем сезоне Рязанцев не провел на поле ни одного матча. Напомним, российский игрок перешел в состав сине-бело-голубых в 2014 году.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/players/zenit

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (5)
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romy4_84

зачем идут это не вопрос - за деньгами. а вот зачем их берут?

17:44

lordblack

Зачем все эти Рязанцевы, Бухаровы, Соловьевы, Юсуповы и т.д. идут в это проклятое для карьеры место?!

17:41

foreverCSKAforever

В Факел?

17:35

Serjinio

А может в Локо перейдёт... хотя нам нап нужен и опорник хороший... Ну тогда в Факел Рязанцева, для перезагрузки карьеры)))

17:30

EstMaza

Загнобили...

17:26

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