Полузащитник Александр Рязанцев исключен из заявки "Зенита" на текущий сезон Российской футбольной премьер-лиги, сообщается на официальном сайте организации. Также в заявке отсутствуют вратарь Максим Рудаков, защитник Данил Круговой и хавбек Виталий Горулев, заявленные ранее.
В нынешнем сезоне Рязанцев не провел на поле ни одного матча. Напомним, российский игрок перешел в состав сине-бело-голубых в 2014 году.
romy4_84
зачем идут это не вопрос - за деньгами. а вот зачем их берут?
17:44
lordblack
Зачем все эти Рязанцевы, Бухаровы, Соловьевы, Юсуповы и т.д. идут в это проклятое для карьеры место?!
17:41
foreverCSKAforever
В Факел?
17:35
Serjinio
А может в Локо перейдёт... хотя нам нап нужен и опорник хороший... Ну тогда в Факел Рязанцева, для перезагрузки карьеры)))
17:30
EstMaza
Загнобили...
17:26