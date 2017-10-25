15:30 | Футбол — РФПЛ

Рядом со стадионом "Зенита" могут запретить продажу алкоголя

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло проект закона об ужесточении правил продажи алкоголя, который коснется стадиона "Зенита" на Крестовском острове, информирует "Росбалт". Алкоголь нельзя будет продавать в радиусе двух километров от стадиона "Санкт-Петербург" в дни проведения матчей.

Отмечается, что самого стадиона данный запрет на коснется. Такие ограничения уже действовали во время Кубка конфедераций-2017

Ранее стало известно, что весной 2018 года "Зенит" может провести матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА на стадионе "Петровский". Такое решение может быть принято из-за работ по смене газона на стадионе "Санкт-Петербург" к чемпионату мира.

Дополнительная информация

http://www.rosbalt.ru/piter/2017/10/25/1655779.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Циничный

Там в 2км. магазинов вообще нет - это ведь огромный парк, там только кафе, рестораны.

15:54

crazysun78

А не послать ли нам.. бомжа?.. )

15:46

BosS73

2 километра? - легко)))

15:33