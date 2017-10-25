Рядом со стадионом "Зенита" могут запретить продажу алкоголя

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло проект закона об ужесточении правил продажи алкоголя, который коснется стадиона "Зенита" на Крестовском острове, информирует "Росбалт". Алкоголь нельзя будет продавать в радиусе двух километров от стадиона "Санкт-Петербург" в дни проведения матчей.
Отмечается, что самого стадиона данный запрет на коснется. Такие ограничения уже действовали во время Кубка конфедераций-2017.
Ранее стало известно, что весной 2018 года "Зенит" может провести матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА на стадионе "Петровский". Такое решение может быть принято из-за работ по смене газона на стадионе "Санкт-Петербург" к чемпионату мира.
Циничный
Там в 2км. магазинов вообще нет - это ведь огромный парк, там только кафе, рестораны.
15:54
crazysun78
А не послать ли нам.. бомжа?.. )
15:46
BosS73
2 километра? - легко)))
15:33