Рядом со стадионом "Зенита" могут запретить продажу алкоголя

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло проект закона об ужесточении правил продажи алкоголя, который коснется стадиона "Зенита" на Крестовском острове, информирует "Росбалт". Алкоголь нельзя будет продавать в радиусе двух километров от стадиона "Санкт-Петербург" в дни проведения матчей.

Отмечается, что самого стадиона данный запрет на коснется. Такие ограничения уже действовали во время Кубка конфедераций-2017.

Ранее стало известно, что весной 2018 года "Зенит" может провести матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА на стадионе "Петровский". Такое решение может быть принято из-за работ по смене газона на стадионе "Санкт-Петербург" к чемпионату мира.