Рустем Мухаметшин: "При Бердыеве в "Рубине" всегда хорошая организация игры в обороне"

Капитан "Тосно" Рустем Мухаметшин после матча 8-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:1) отметил, что эта игра была особенной. По его словам, подвела реализация.

– Результат не такой, как хотели, в первом тайме мы больше оборонялись, "Рубин" хорошо выглядел, – цитирует Мухаметшина официальный сайт "Тосно". – У нас были подходы в первом тайме, чуть не повезло. Во втором – соперник больше подсел.



– "Рубин" показал ту игру, которую ожидали в исполнении казанцев?

– При Бердыеве в "Рубине" была всегда хорошая организация игры в обороне, тяжело забить им. Но в принципе моменты у нас были, в первом тайме навес с фланга, когда Ян Казаев головой бил, не забил.



– Небольшой перерыв в чемпионате будет на пользу команде?

– Пауза нужна, отдохнем, в любом случае был график такой, играли через три дня на четвертый несколько туров.



– Для вас игра в Казани стала особенной?

– Да, разумеется, родился здесь, живу в Казани и местный воспитанник, хотелось успешно сыграть, но чуть не получилось, чуть не повезло, но ничего страшного, двигаемся дальше.