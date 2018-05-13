Рустэм Хамитов: "По критерию цена-качество "Уфа" – лучшая в России"

Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов поделился впечатлениями от попадания "Уфы" в Лигу Европы по итогам чемпионата России. Напомним, что клуб занял шестое место в турнирной таблице.

– Это важно для жителей республики и для жителей города, думаю, что сегодня много людей, которые радуются успеху. Наш клуб попадает в Лигу Европы, это новый шаг и другие возможности. Конечно, мы довольны тем, что этот проект развивается, уже есть хорошие результаты.

– Ожидали, что удастся в такие короткие сроки попасть в Лигу Европы, когда клуб только создавался?

– Мы не мечтали даже в этом году, что на таком высоком месте наша команда завершит чемпионат. Шестое место в чемпионате России – это достойный результат, это общий успех. В будущем будем думать о медалях.

– Вы говорили, что поможете "Уфе", если она попадет в Лигу Европы. Помощь какого рода?

– Надо думать и о новых сильных игроках. Сегодня мы двух игроков проводили и на замену нужны сильные, крепкие ребята. Для этого нужны ресурсы, так что будем искать и деньги тоже.

– Реально увеличить бюджет, он ведь один из самых низких в РФПЛ?

– Бюджет хороший, видите, с таким бюджетом заняли шестое место. По критерию цена-качество наша команда – лучшая в России. (Иван УРАЛЬСКИЙ)