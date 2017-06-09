Рустам Саяхов: "Контракт "Рубина" с Бердыевым планируется долгосрочный"

Генеральный директор "Рубина" Рустам Саяхов отметил, что клуб пока не подписал контракт с Курбаном Бердыевым, но специалист уже приступил к работе с командой. Напомним, что Бердыев возглавлял казанцев с 2001 по 2013 год и при нем "Рубин" добился наивысших достижений в своей истории – дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012).

– Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный, – цитирует клубная пресс-служба Саяхова. – Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность. Тем не менее, Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошел медицинский осмотр у команды, завтра "Рубин" отправляется на первые сборы.