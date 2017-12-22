Рустам Минниханов: "Рубин" находится в поисках своей игры, но болельщики ждут результата"

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что каждый тренер должен иметь время, чтобы сформировать свою программу и команду. Минниханов также добавил, что он, как и все болельщики, ждет позитивных результатов от "Рубина".

– Каждый тренер должен иметь время, чтобы сформировать свою программу и команду, – цитирует ТАСС Минниханова. – Очень жаль, что мы много находимся в поиске игры. Я, как и все болельщики, жду позитивных результатов.

Напомним, что "Рубин" по итогам первой части сезона-2017/2018 занимет 11-е место турнирной таблицы чемпионата России, набрав в 20 матчах 23 очка.