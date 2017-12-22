18:23 22 декабря | Футбол — РФПЛ

Рустам Минниханов: "Рубин" находится в поисках своей игры, но болельщики ждут результата"

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что каждый тренер должен иметь время, чтобы сформировать свою программу и команду. Минниханов также добавил, что он, как и все болельщики, ждет позитивных результатов от "Рубина".

– Каждый тренер должен иметь время, чтобы сформировать свою программу и команду, – цитирует ТАСС Минниханова. – Очень жаль, что мы много находимся в поиске игры. Я, как и все болельщики, жду позитивных результатов.

Напомним, что "Рубин" по итогам первой части сезона-2017/2018 занимет 11-е место турнирной таблицы чемпионата России, набрав в 20 матчах 23 очка.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (4)
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mva13

Бекиевич,может обратно,в Ростов,гарантируем на каждую домашнюю игру как и раньше 160 тысяч заявок на 16 тысяч мест "Олимпа 2"

15:16

Гелендваген Бердыева

Какие Вы все пессимисты, человек верит в чудо! Бросай костыли я тебе говорю!!! )))))))

12:47

Ботаникум

rustov ---------- Зато теперь "мини-ханы" могут прикупить сей ФК ПОДЕШЕВЛЕ! А уж возможность "подхарчиться" из бюджета найдут, раз даже "Деда Гундяя" подкармливают из того же госбюджета!

10:21

rustov

Молодец! Сначала разрушил команду, а сейчас в ожидании результатов

07:38