Рустам Минниханов: "Рубин" находится в поисках своей игры, но болельщики ждут результата"

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что каждый тренер должен иметь время, чтобы сформировать свою программу и команду. Минниханов также добавил, что он, как и все болельщики, ждет позитивных результатов от "Рубина".
– Каждый тренер должен иметь время, чтобы сформировать свою программу и команду, – цитирует ТАСС Минниханова. – Очень жаль, что мы много находимся в поиске игры. Я, как и все болельщики, жду позитивных результатов.
Напомним, что "Рубин" по итогам первой части сезона-2017/2018 занимет 11-е место турнирной таблицы чемпионата России, набрав в 20 матчах 23 очка.
mva13
Бекиевич,может обратно,в Ростов,гарантируем на каждую домашнюю игру как и раньше 160 тысяч заявок на 16 тысяч мест "Олимпа 2"
15:16
Гелендваген Бердыева
Какие Вы все пессимисты, человек верит в чудо! Бросай костыли я тебе говорю!!! )))))))
12:47
Ботаникум
rustov ---------- Зато теперь "мини-ханы" могут прикупить сей ФК ПОДЕШЕВЛЕ! А уж возможность "подхарчиться" из бюджета найдут, раз даже "Деда Гундяя" подкармливают из того же госбюджета!
10:21
rustov
Молодец! Сначала разрушил команду, а сейчас в ожидании результатов
07:38