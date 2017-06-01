Рустам Минниханов: "Попросил, чтобы "Рубин" рассмотрел кандидатуру Бердыева на пост наставника"

Глава Татарстана, председатель попечительского совета "Рубина" Рустам Минниханов считает, что возглавить казанскую команду должен Курбан Бердыев. Ранее стало известно, что 64-летний специалист покинул "Ростов", где работал с декабря 2014 года.

– Назначение тренера – это вопрос президента "Рубина" Радика Минтимеровича (Шаймиева). Есть ряд кандидатов, которые рассматриваются, – цитирует ТАСС Минниханова. – Но очень много обращений, в том числе и через социальные сети, по поводу Курбана Бекиевича. Я попросил, чтобы в первую очередь была рассмотрена его кандидатура.

Должны сойтись две составляющие, в том числе должен хотеть вернуться Курбан Бекиевич. Если они сложатся, то будет так (Бердыев возглавит "Рубин"). Есть много его поклонников, есть и те, кто его критикует. Все всегда любить не будут.