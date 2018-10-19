"Русский - это национальность, а не гражданство". Как Александр Кокорин дает показания в суде

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин дает показания в Мосгорсуде по апелляции на перевод под домашний арест. Форвард выступает по видеосвязи из СИЗО, куда он помещен до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Судья: Гражданство и образование?

Кокорин: Русский, высшее.

Судья: Русский - это национальность! Гражданство российское.

Судья: Вы должны вставать, когда к вам обращается судья

Кокорин: Простите, тут просто неудобно.

Ранее стало известно, что суд отказал СМИ в видеотрансляции заседания.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!