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"Русский - это национальность, а не гражданство". Как Александр Кокорин дает показания в суде

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин дает показания в Мосгорсуде по апелляции на перевод под домашний арест. Форвард выступает по видеосвязи из СИЗО, куда он помещен до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. 

Судья: Гражданство и образование?

Кокорин: Русский, высшее.

Судья: Русский - это национальность! Гражданство российское.

Судья: Вы должны вставать, когда к вам обращается судья 

Кокорин: Простите, тут просто неудобно.

Ранее стало известно, что суд отказал СМИ в видеотрансляции заседания.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!

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