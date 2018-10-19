"Русский - это национальность, а не гражданство". Как Александр Кокорин дает показания в суде

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин дает показания в Мосгорсуде по апелляции на перевод под домашний арест. Форвард выступает по видеосвязи из СИЗО, куда он помещен до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Судья: Гражданство и образование?
Кокорин: Русский, высшее.
Судья: Русский - это национальность! Гражданство российское.
Судья: Вы должны вставать, когда к вам обращается судья
Кокорин: Простите, тут просто неудобно.
Ранее стало известно, что суд отказал СМИ в видеотрансляции заседания.
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