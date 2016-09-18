Руслан Пименов: "Рано паниковать! У "Локо" есть все, чтобы быть в пятерке"

Бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов не сомневается, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин сможет вывести команду на верхние строчки турнирной таблицы чемпионата России. Вчера "Локомотив" в матче 7-го тура премьер-лиги дома уступил "Уфе" – 0:1.

– У "Локомотива" есть время – нужно во всем разобраться, не паниковать, сказал Пименов. – В команду вернулся Семин – с новыми мыслями и идеями, игрокам необходимо подстроиться и понять, что требует от них тренер. Пока не произошло ничего страшного. Футболисты справятся и выйдут из сложившейся ситуации в спокойном режиме. Думаю, Юрий Палыч сможет поднять клуб на верхние строчки таблицы. Главное, чтобы все прониклись одной идеей. Семин не так давно возглавил "Локо", сейчас необходимо вырывать очки. Возможно, зимой следует усилить состав. Делается ставка на россиян, но сейчас их очень и очень мало, поэтому, скорее всего, придется приобретать легионеров. Словом, рано делать выводы – это лишь промежуточный этап. У железнодорожников есть все для того, чтобы оказаться в пятерке лидеров. (Любовь КОНЯЕВА)