08:56 | Футбол — РПЛ

Руслан Пименов - о скандале в "Спартаке": "Дом-2" хотелось бы из футбола убрать"

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Бывший нападающий "Локомотива"  Руслан Пименов призвал "Спартак" выступить с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг скандала с лайками. 

- Так получается, что футбол немного вышел за рамки простого спорта, - сказал Пименов в интервью порталу Rusfootball. - Думаю, клубу надо выступить с официальным заявлением. Сказать, что Глушаков сейчас отстранен, или же, допустим, ему дают второй шанс, чтобы он смог набрать кондиции и доказать свою правоту.

Это надо сделать, чтобы не было недомолвок. И все эти новости закрыть. А не так, мол, один сказал, другой... "Дом-2" хотелось бы из футбола убрать. Хотелось бы, чтобы побольше было именно футбола. Надо по-мужски сказать, что так и так, четко изложить претензии. Это будет нормально и понятно. А не вот каждый будет домысливать, кто хороший, а кто плохой.

Напомним, недавно известный актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков. 

Оба футболиста не приняли участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (0:2). 

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Дополнительная информация

https://www.rusfootball.info/pliga/1146508713-ruslan-pimenov-situaciya-v-spartake-dom-2-iz-futbola-hotelos-by-ubrat.html

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