Руслан Пименов: "Нельзя сказать, что "Локомотив" слаб, сейчас идет становление"

Бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов выразил мнение, что результаты работы главного тренера железнодорожников Юрия Семина уже заметны на поле. По его словам, всегда найдутся те, кто недоволен работой нового специалиста.

- "Локомотив" провел два матча, в которых встретился с абсолютно разным по силам соперником, - начал Пименов. - "Химки" - первая лига и кубковая игра. А "Ростов" в настоящее время выступает уверенно и играет в Лиге чемпионов. Нельзя сказать, что "Локомотив" слаб, просто сейчас идет становление команды. Пришло новое руководство, которое имеет свое видение. Этот сложный период необходимо переждать. Ближе к зиме необходимо сделать правильные выводы и после трансфертного окна показывать серьезную игру.

Сейчас говорить преждевременно: всегда найдутся те, кто недоволен работой нового тренера. По игре становится заметно, что команда показывает лучшие качества в некоторых моментах, которых не было ранее. Необходимо дать время, тогда и рисунок игры станет заметен, и результат придет. У Черевченко была одна команда, у Семина - другая. Некорректно сравнивать Семина и Черевченко. У Юрия Павловича большая карьера, достойные результаты, множество заслуг. А Игорь Геннадьевич - перспективный, молодой тренер, которому необходимо продолжать работать. Если руководство даст время Семину, то все получится! (Любовь КОНЯЕВА)