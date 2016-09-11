Руслан Нигматуллин: "Замена Тарасова на Денисова неравноценная"

Бывший вратарь "Спартака" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин в преддверии матча 6-го тура чемпионата России выразил мнение, что новичку железнодорожников Игорю Денисову будет непросто заменить травмированного Дмитрия Тарасова. Денисов присоединился к "Локо" этим летом, из-за повреждения он не провел ни одного матча.

– Замена неравноценная. Тарасов давно является одним из ведущих игроков "Локомотива", - подчеркнул Нигматуллин. - А в каком состоянии сейчас находится Денисов – сложно сказать. В этом году у него еще не было официальных матчей. (Любовь КОНЯЕВА)

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