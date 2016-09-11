Руслан Нигматуллин: "Замена Тарасова на Денисова неравноценная"

Бывший вратарь "Спартака" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин в преддверии матча 6-го тура чемпионата России выразил мнение, что новичку железнодорожников Игорю Денисову будет непросто заменить травмированного Дмитрия Тарасова. Денисов присоединился к "Локо" этим летом, из-за повреждения он не провел ни одного матча.
– Замена неравноценная. Тарасов давно является одним из ведущих игроков "Локомотива", - подчеркнул Нигматуллин. - А в каком состоянии сейчас находится Денисов – сложно сказать. В этом году у него еще не было официальных матчей. (Любовь КОНЯЕВА)
Эмоциональный всплеск "Локомотива" против дисциплины "Спартака"
Platinum1991
РУСЛАН НИГМАТУЛЛИН: "ЗАМЕНА ТАРАСОВА НА ДЕНИСОВА НЕ РАВНОЦЕННАЯ". Однозначно!!! Пусть Локомотив пригласит Романа Широкова! Вот кто СИЛЬНО поможет Локомотиву в средней линии и ОТЛИЧНОЙ распасовкой будет помогать Локомотиву забивать голы! Роман Широков ВО СТО КРАТ лучше скандалиста Денисова! Палыч! Приглашай Романа Широкова в Локомотив! Года три-четыре он может отыграть на высоком уровне и помочь добиться Локомотиву поставленных целей! Стабильный игрок! Отлично видит поле! Отличные выдаёт пасы и САМ может ЗАБИТЬ! Локомотив только выиграет от этого! Это РЕАЛЬНОЕ усиление! Игрок опытный и мастеровитый и ВПОЛНЕ пригодится Локомотиву ко футбольному двору! Дело говорю! Приглашайте! Роман Широков РЕАЛЬНО поможет Локомотиву выйти на НОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ уровень! Время - деньги, а деньги надо беречь и НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
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