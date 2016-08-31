22:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Нигматуллин: "Яковлев и Паршивлюк будут строить новую историю "Анжи"

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Лучший вратарь чемпионатов России 1999 и 2001 годов по оценкам "СЭ", выступавший за "Спартак" и "Локомотив", Руслан Нигматуллин поделился мыслями о переходах последнего дня трансферного окна. По словам Нигматуллина, Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк, перешедшие из "Спартака" в "Анжи", будут строить новую историю махачкалинского клуба.

– "Спартак" покинули Паршивлюк и Яковлев. "Анжи" – их уровень?

– По крайней мере, сидеть на скамейке – не их уровень. Поддерживаю махачкалинцев. Они дали шанс этим футболистам. Теперь Яковлев и Паршивлюк будут строить новую историю "Анжи". Надеюсь, не в первом дивизионе, а в РФПЛ. Конечно, "Краснодар" был бы более симпатичным развитием событий для Паршивлюка. Я думаю, что такой вариант у него был, но сплыл. В любом случае, лучше играть в премьер-лиге за "Анжи", чем в ФНЛ за "Спартак-2". (Ярослав СУСОВ)

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