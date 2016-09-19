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Руслан Нигматуллин: "Вполне возможно, Аленичев снова возглавит "Спартак"

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Дмитрий АЛЕНИЧЕВ.Дмитрий Аленичев: "Меня сплавляли? Не верю!"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин высказал свое мнение о некоторых высказываниях экс-главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева в интервью "СЭ".

– На примере "Локомотива" мы видим, что главный тренер может неоднократно возвращаться в клуб, – заметил Нигматуллин. – Вполне возможно, что Аленичев, набравшись опыта в другой команде и завоевав несколько трофеев, вновь примет "Спартак". Зарекаться нельзя. Дмитрий специалист, который еще будет востребован.

К сожалению, в любом коллективе могут появиться люди, способные вставлять палки в колеса, хотя на результат должны работать абсолютно все без исключения.

Скандалы, интриги и расследования встречаются сплошь и рядом. Не все желают добра. Необходимо избавляться от таких. Что касается ситуации с Широковым, не выходившим на поле из-за условий контракта, то он оказался в команде по желанию и тренера, и руководства. Аленичев – наемный работник, и если договор не позволял использовать Широкова, то Дмитрий обязан подчиняться. (Любовь КОНЯЕВА)

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