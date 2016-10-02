Руслан Нигматуллин: "В матче "Зенит" – "Спартак" большинство эпизодов трактовалось в пользу одной команды"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин подчеркнул, что в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (4:2) хозяева выглядели мощнее гостей. Судья симпатизировал "Зениту", считает Нигматуллин.

– Кто из игроков вам запомнился по итогам матча?

– Ещенко, который поучаствовал практически во всех пропущенных голах "Спартака".

– Какая из команд выглядела на поле сильнее?

– "Зенит" выглядел мощнее "Спартака": удачно комбинировали, реализовывали моменты. Питерцы играли уверенно. Не могу сказать, что победа незаслуженная. Но они могли бы выиграть и без дополнительной помощи со стороны арбитра.

– Действия арбитра были справедливыми, на ваш взгляд?

– Как к арбитру может не возникнуть вопросов? Видимо, господину судье больше нравилась команда хозяев – большинство эпизодов трактовалось в одну сторону. Например, опешивший "Спартак" получил незаслуженный пенальти и гол в свои ворота. Нельзя в центральных турах проводить судейство столь слабо. Связано это либо с предвзятостью, либо просто с неквалифицированными действиями. Скорее, первое.

– У вас за плечами большая карьера футболиста. Приходилось ли вам сталкиваться с несправедливым судейством?

– Разное бывало, конечно. Иногда после матча хотелось рукоприкладством доказывать то, что судья был не прав. Но всячески сдерживал эмоции. В этом тоже часть футбола, когда судьи симпатизируют хозяевам по разным причинам. Это не самая редкая ситуация.

– Как бороться с предвзятыми действиями арбитра?

– Есть вышестоящие органы, которые должны с полной ответственностью оценивать своего подопечного и наказывать самым жестким образом: вплоть до отстранения от этой профессии, чтобы другим неповадно было.

– Стоит ли Каррере оспаривать действия судьи?

– Ему нужно подготовить футболистов как можно лучше к следующему матчу. Думаю, он тоже возмущен. Массимо – человек интеллигентный – вряд ли станет поднимать шум. (Любовь КОНЯЕВА)