Руслан Нигматуллин: "В матче "Зенит" – "Спартак" большинство эпизодов трактовалось в пользу одной команды"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин подчеркнул, что в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (4:2) хозяева выглядели мощнее гостей. Судья симпатизировал "Зениту", считает Нигматуллин.
– Кто из игроков вам запомнился по итогам матча?
– Ещенко, который поучаствовал практически во всех пропущенных голах "Спартака".
– Какая из команд выглядела на поле сильнее?
– "Зенит" выглядел мощнее "Спартака": удачно комбинировали, реализовывали моменты. Питерцы играли уверенно. Не могу сказать, что победа незаслуженная. Но они могли бы выиграть и без дополнительной помощи со стороны арбитра.
– Действия арбитра были справедливыми, на ваш взгляд?
– Как к арбитру может не возникнуть вопросов? Видимо, господину судье больше нравилась команда хозяев – большинство эпизодов трактовалось в одну сторону. Например, опешивший "Спартак" получил незаслуженный пенальти и гол в свои ворота. Нельзя в центральных турах проводить судейство столь слабо. Связано это либо с предвзятостью, либо просто с неквалифицированными действиями. Скорее, первое.
– У вас за плечами большая карьера футболиста. Приходилось ли вам сталкиваться с несправедливым судейством?
– Разное бывало, конечно. Иногда после матча хотелось рукоприкладством доказывать то, что судья был не прав. Но всячески сдерживал эмоции. В этом тоже часть футбола, когда судьи симпатизируют хозяевам по разным причинам. Это не самая редкая ситуация.
– Как бороться с предвзятыми действиями арбитра?
– Есть вышестоящие органы, которые должны с полной ответственностью оценивать своего подопечного и наказывать самым жестким образом: вплоть до отстранения от этой профессии, чтобы другим неповадно было.
– Стоит ли Каррере оспаривать действия судьи?
– Ему нужно подготовить футболистов как можно лучше к следующему матчу. Думаю, он тоже возмущен. Массимо – человек интеллигентный – вряд ли станет поднимать шум. (Любовь КОНЯЕВА)
Pleafant
Из всей спартаковской братии один Карера-интеллигентный человек,остальные......
21:44
Teoretik
На судей вообще есть управа? Я не болельщик ни Спартака, на Зенита в ЧР. Но смотреть такое судейство противно! Министр спорта и президент РФС, бывший президент Зенита конечно же промолчит...
21:29
Антитрезвый мастер
А как ты считаешь когда локтем по голове ? эта карточка ?тогда пакета надо было удалять. второе когда вне игры нету и сбивают Какурина выходящего один один это не миф о последней надежды? Ну тогда согласен ! Кришито нарушал. ну это судья до этого принятыми не правильно решениями позволил игрокам так играть недавая им карточки! Слабаки всегда обвиняют других в своих неудачах.
21:27
Evpatii Kolovrat
ПОЗОРНАЯ ПОБЕДА ЗЕНИТА!!!БОГ ВАМ СУДЬЯ(ИВАНОВ)!!!
21:24
БИН
Где диджей увидел незаслуженный пенальти?
21:12
novic
Каррера-адекватный, в отличие от тебя. Про судейство ничего плохого не сказал. Да, были какие- то спорные моменты, но они есть в каждой игре.
20:55
mallwen
novic - Петросян:) "Видимо, господину судье больше нравилась команда хозяев" (с) "Нельзя в центральных турах проводить судейство столь слабо. Связано это либо с предвзятостью, либо просто с неквалифицированными действиями. Скорее, первое." (с).
20:54
novic
да, в пользу Спартака.
20:51
mallwen
Спасибо Руслану за объективную оценку судейства в матче. Хоть и много лет играл успешно за Локомотив, который вроде как был убит судьями по мнению некоторых фанатиков в матче со Спартаком, но у него достаточно трезвый непредвзятый взгляд на матч. Это на заметку любителям после одного матча зачем-то старые приплетать при оценке:).
20:33