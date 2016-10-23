11:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Нигматуллин: "Требования Семина долго доходят до футболистов "Локомотива"

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Юрий СЕМИН vs Леонид СЛУЦКИЙ."Локомотив" vs ЦСКА: дерби злых

Бывший вратарь "Локомотива" и ЦСКА Руслан Нигматуллин в преддверии очной встречи своих экс-команд в 11-м туре чемпионата России высказал мнение, что железнодорожники никак не могут усвоить требования главного тренера Юрия Семина. "Локомотив" с 9 очками после 10 матчей занимает тринадцатое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

– Пока как-то долго доходят требования Семина до игроков "Локомотива", – цитирует "Р-Спорт" Нигматуллина. – Надеюсь, что ему все-таки удастся исправить положение "Локомотива". Семин приводил уже эту команду к чемпионству. Но сейчас у него другие исполнители – это, думаю, главная проблема. Положение "Локомотива" обязывает дать сегодня серьезный отпор ЦСКА. Железнодорожники сейчас очень низко располагаются в турнирной таблице, все ждут результата от нового тренера.

Я сегодня планирую посмотреть этот матч живьем. Надеюсь, "Локомотив" победит армейцев. У ЦСКА тоже есть проблемы, "Локомотиву" нужно воспользоваться ими в сегодняшнем матче.

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http://rsport.ru/football/20161023/1111205215.html

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