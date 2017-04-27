Руслан Нигматуллин: "Сейчас нет гарантий, что "Спартак" станет чемпионом"

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин в интервью "СЭ" после поражения красно-зеленых от ЦСКА в 25-м туре чемпионата России (0:4) отметил, что пока не уверен, что "Спартак" станет чемпионом России. По его мнению, армейцы навяжут борьбу красно-белым. На данный момент команды в таблице разделяют 7 очков.

– Впереди еще пять туров, - отметил Нигматуллин. - Считаю, интрига жива. Воскресное дерби все может развернуть в другую сторону. Если ЦСКА победит, то отрыв сократится до четырех очков. Так что сейчас не могу говорить о досрочном чемпионстве "Спартака". Гарантий нет. Видно, что армейцы не собираются сдаваться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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