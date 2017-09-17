Руслан Нигматуллин: "Сейчас Каррера начнет огораживать себя от критики"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин после назвал адом действия защитников красно-белых при втором пропущенном мяче в гостевой игре 10-го тура премьер-лиги против "Тосно" (2:2).

– Виноват ли Артем Ребров во втором пропущенном мяче?

– Два выхода один на один. О какой вине голкипера может идти речь? Там просто был ад в исполнении защитников "Спартака". Ребята сыграли так, как по учебнику нельзя действовать в обороне.

– "Спартак" сейчас – это команда без характера?

– Команда сейчас без хорошей игры в обороне и без умения сохранять победный результат. Когда ошибки случаются в конце матча – это указывает на недостаточную физическую готовность. Потому что футболисты ошибаются, когда ноги уже не бегут, а голова не думает.

– Каррера после матча сказал, что с физикой все в порядке, но игроки плохо подходят к делу.

– Сейчас Каррера, конечно, будет огораживать себя от критики. Я, наверное, тоже также делал бы, говорил, что я правильно тренирую, физически команда готова, ругайте футболистов.

– По-вашему, есть ли вина тренера в данной ситуации? Может он сейчас не управляет командой?

– Когда он начинает все валить на команду, то, конечно, теряет над ней контроль. Это плохой знак, когда тренер начинает не защищать своих игроков, а критиковать во всеуслышание. Это говорит о том, что теряется контракт. Мы не знаем, какая атмосфера сейчас в команде, но то, что выносится сор из избы – это плохо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Тосно" – "Спартак"