Руслан Нигматуллин: "Сейчас для "Локомотива" каждая игра имеет решающее значение"

Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин перед матчем 9-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что для красно-зеленых сейчас любой матч решающий. По его мнению, встреча завершится ничьей.

– Не стал бы говорить, что конкретно этот матч станет для Семина и "Локомотива" решающим, – цитируют "Известия" Нигматуллина. – Сейчас для них каждая игра имеет решающее значение. Так будет продолжаться, пока "Локо" не восстановит свое реноме. Встреча с "Ахматом" точно будет непростой, грозненцы сейчас на ходу – недавно обыграли в Москве "Спартак". Учитывая все эти факторы, думаю, грядущий матч может завершится ничьей.