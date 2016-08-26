Руслан Нигматуллин: "Семину по силам вернуть "Локо" громкое имя"

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин отметил, что новый главный тренер Юрий Семин может привести железнодорожников к успеху. Однако, по словам голкипера, наставнику необходимо дать время и оказать полное доверие.

– Юрий Палыч уже достаточно поскитался по другим командам с переменным успехом. Самые большие его успехи связаны именно с "Локомотивом". Здесь его узнали как большого тренера. Хочется пожелать ему взаимопонимания на всех уровнях в футбольном клубе. Главное, чтобы ему было комфортно.

В новой истории "Локомотива" все трофеи были взяты при этом специалисте. Рецепт успеха он знает. Понятно, что время идет вперед. Требования меняются, игроки другие. Но если не сильно дергать требованием мгновенного результата, Семину по силам вернуть "Локомотиву" громкое имя. (Виталий АЙРАПЕТОВ)