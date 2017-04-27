Руслан Нигматуллин: "С самого начала было понятно, что "Локомотив" ждет избиение"

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин в интервью "СЭ" отметил, что ему не понравился настрой железнодорожников на матч 25-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:4). По его словам, все в этом матче было понятно с первых минут.

– В "Твиттере" вы грустно констатировали: ребята, позорите, Семина… По-вашему, виноваты футболисты, а не тренерский план на игру?

– Я поддерживаю в этой ситуации Юрия Палыча. Понятно, что во главе команды стоит тренер. Но мне не понравился настрой игроков "Локомотива". С самого начала было понятно, что нас ждет избиение.

– Как вы это определили?

– Да практически с первой же минуты железнодорожники начали проигрывать единоборства. А первый гол армейцев – это просто какое-то коллективное помешательство в обороне. Такое ощущение, что встречались команды из разных дивизионов. Неприятно мне комментировать игру "Локомотива" в таком ключе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интеврью Руслана Нигматуллина