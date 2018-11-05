Руслан Нигматуллин: "Рианчо увлекся пресс-конференциями, а не командой"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился с "СЭ" мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Рауля Рианчо.

Под руководством 58-летнего испанского специалиста москвичи провели четыре матча в трех турнирах: в Лиге Европы сыграли вничью с "Рейнджерс" (0:0), в 1/8 финала Кубка России победили "Анжи" (1:0), в РПЛ поделили очки с "Рубином" (1:1) и уступили "Уралу" (1:2).

– Рианчо никогда главным не работал, а тут сразу встал в такую позу… Все знают, что с болельщиками "Спартака" лучше дружить, – начал Нигматуллин. – А испанец с самого начала противопоставил себя огромной армии фанатов. За эти несколько матчей он заслужил критику и услышал оскорбления с трибун, никак не проявив себя с командой. Ошибка Рианчо в том, что человек чересчур увлекся пресс-конференциями, а не налаживаниями процессов в "Спартаке". Его цитаты были через одну в новостной ленте, и они противоречивы. А тренер, который только пришел, должен зарабатывать авторитет не на пресс-конференциях, а результатами на поле. Думаю, его шансы возглавить "Спартак" невелеки. Сейчас говорят про Кононова, называют даты, думаю, это информация близка к истине. (Игорь Новиков)