Руслан Нигматуллин: "Решение Фернандеса остаться в ЦСКА вызывает уважение"

Бывший вратарь "Спартака" и ЦСКА Руслан Нигматуллин сомневается, что общественность поняла бы решение защитника армейцев Мариу Фернандеса, если бы он согласился перейти в состав красно-белых.
Ранее "СЭ" сообщал, что спартаковцы заинтересованы в подписании контракта с 26-летним футболистом. По одной из версий, не так давно красно-белые делали армейцам конкретное предложение о трансфере. Однако красно-синие не стали всерьез его рассматривать.
- Решение Мариу Фернандеса остаться в ЦСКА вызывает уважение, - начал Нигматуллин. - Он уже давно выступает за армейцев и конечно же знает о взаимоотношениях между этими принципиальными соперниками. Если бы Мариу принял другое решение, его бы, наверное, не поняли.
Для ЦСКА Фернандес - значимый игрок. Он обладает российским паспортом и уже не считается легионером. Мариу максимально закрывает свою позицию на поле. Сейчас в команде назревает смена поколений.
Что касается "Спартака", есть такая тактика работы на трансферном рынке, как укрепиться за счет ослабления своего конкурента. Отрадно, что красно-белые серьезно относятся к трансферной политике. Сегодня Фернандес играет именно в том клубе, в котором раскрылся в России. Вряд ли нужно что-то менять. (Любовь КОНЯЕВА)
Адекватный Зритель_
Гастеры, Серёнь,сначала в Зенит,а потом в Китай.))) Вот это гастеры так гастеры!)))
18:00 23 января
BeeBop
serzheo...Слушай, а тебе не кажется, что у любетелей народной команды уже мания величия начинает разыгрываться...Господа, Вы поутихомирились бы, да и задумались, кого Ваш Федун приобрел...Мне эта ситуация напоминает прощальную эпоху Романцева, когда всех кого он брал (помню Мукунку, еще какого-то узбека и т.д.) вся общественность восхваляла, и Ваша народная команда сама в своих соплях захлебнулась и до сих пор никак не отдышится...Так что "народные", давайте поскромнее...
17:03 23 января
triumfator
Оф. сайт ЦСКА, пресс-конференция Виктора Ганчаренко: — На прошлой неделе агент Марко Трабукки сказал, что один известный европейский топ-тренер интересовался мнением Массимо Карреры о Марио Фернандесе. Что думаете об этом? Не боитесь его потерять? — Нет, абсолютно не боюсь. Мне надо реагировать и на ваши слухи, и на то, что какой-то тренер кому-то что-то сказал?! - для чего нужно интересоваться мнением какого то диджея, пл поводу слухов?
16:19 23 января
serzheo
При чем тут уважение, другая страна, чужой континент. Гастарбайтер приехал деньги зарабатывать, чего строить из себя девочку-колокольчик? Взял да перешел, делов на копейку. Да так и будет, когда Спартак предложит приемлемую ЗП.
15:47 23 января