Руслан Нигматуллин: "Решение Фернандеса остаться в ЦСКА вызывает уважение"

Бывший вратарь "Спартака" и ЦСКА Руслан Нигматуллин сомневается, что общественность поняла бы решение защитника армейцев Мариу Фернандеса, если бы он согласился перейти в состав красно-белых.

Ранее "СЭ" сообщал, что спартаковцы заинтересованы в подписании контракта с 26-летним футболистом. По одной из версий, не так давно красно-белые делали армейцам конкретное предложение о трансфере. Однако красно-синие не стали всерьез его рассматривать.

- Решение Мариу Фернандеса остаться в ЦСКА вызывает уважение, - начал Нигматуллин. - Он уже давно выступает за армейцев и конечно же знает о взаимоотношениях между этими принципиальными соперниками. Если бы Мариу принял другое решение, его бы, наверное, не поняли.

Для ЦСКА Фернандес - значимый игрок. Он обладает российским паспортом и уже не считается легионером. Мариу максимально закрывает свою позицию на поле. Сейчас в команде назревает смена поколений.

Что касается "Спартака", есть такая тактика работы на трансферном рынке, как укрепиться за счет ослабления своего конкурента. Отрадно, что красно-белые серьезно относятся к трансферной политике. Сегодня Фернандес играет именно в том клубе, в котором раскрылся в России. Вряд ли нужно что-то менять. (Любовь КОНЯЕВА)