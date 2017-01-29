Руслан Нигматуллин: "Приобрести Фарфана, в какой-то степени, удача!"

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин отметил, что новичок команды перуанский форвард Джефферсон Фарфан​ может проявить себя. По его словам, главное, чтобы футболист не приехал отбывать номер.

– Во времена, когда я занимался трансферными делами "Локомотива" и работал над переходом Гильерме, в моем трансферном листе было имя Джефферсона Фарфана. На тот момент он великолепно выступал, был недосягаемым "лакомым кусочком". С того момента прошло много времени: и я не занимаюсь трансферами, и Фарфан наверняка уже не в той превосходной форме.

Но тридцать два – не критический возраст. Главное, чтобы сам Джефферсон был голодным до футбола и приехал сюда не греться на солнышке, а работать и приносить пользу.

Приобрести Фарфана, в какой-то степени, удача. Конечно, нельзя сказать, что "Локо" приобретает кота в мешке, но и однозначно радоваться мы тоже не можем, так как всегда существует риск покупать игроков транзитом через какие-то нефутбольные страны. Хочется поздравить железнодорожников с первым серьезным трансфером за этот период. То ли еще будет? (Любовь КОНЯЕВА)