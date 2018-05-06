Руслан Нигматуллин: "Пригодился бы Денисов "Зениту"? Посмотрите в паспорт"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о роли игроков "Локомотива" в завоевании чемпионского титула. В субботу железнодорожники оформили чемпионство - первое с 2004 года - обыграв питерский "Зенит" (1:0) .

- Денисов - главный творец чемпионства "Локомотива"?

- Самым главным творцом победы является Юрий Семин. Если говорить о футболистах, то мне нравятся братья Миранчуки, в первом круге нравился Фарфан. Восторгов по поводу Денисова не смогу высказать. Он сыграл такую же роль, как и любой другой футболист. К примеру, Игнатьев, который отдал решающий пас в чемпионском матче, Эдер, подставивший своевременно ногу, есть еще вратарь Гильерме, стабильно отыгравший сезон. У Денисова заметная роль, но не главная.

- Нынешнему "Зениту" пригодился бы Денисов?

- Посмотрите в паспортные данные, что называется. Все-таки "Зениту" тоже нужно работать на перспективу, сейчас этот переход выглядит из разряда фантастических и нереальных, поэтому я Игоря в петербуржском клубе не вижу. Сам Денисов на закате карьеры нашел свою команду, которой полезен и с которой добивается результата. Здесь добра от добра искать не следует. (Арман МКРТЧЯН)