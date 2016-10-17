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Руслан Нигматуллин: "Половина вратарей премьер-лиги выступает лучше Лодыгина"

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Экс-вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин в интервью "Известиям" выразил уверенность в том, что голкипер "Анжи" Александр Беленов сильнее сегодняшнего первого номера "Зенита" Юрия Лодыгина. Ранее "Известия" сообщили о том, что питерцы интересуются 30-летним вратарем махачкалинского клуба.

– Ни для кого не секрет, что петербургский клуб хочет укрепить вратарскую позицию, – сказал Нигматуллин. – Последние два сезона Лодыгин проводит откровенно слабо. Половина вратарей премьер-лиги выступает лучше Юрия. Беленов не исключение. Он отлично проявил себя в "Кубани", здорово играет в "Анжи". Однако сможет ли он заиграть в "Зените" – большой вопрос. В клубах такого уровня за всю игру у твоих ворот может случиться один-два опасных момента, в которых ты обязан проявить себя, и у тебя нет права на ошибку. В командах уровнем ниже, за которые выступал Александр, показать свои лучшие качества намного проще. В любом случае подписание Беленова для "Зенита" будет нелишним.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/638118

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КОММЕНТАРИИ (2)
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igorvasilevich

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