Руслан Нигматуллин: "Переход Медведева в "Локомотив" - шаг назад в карьере"

Бывший вратарь "Локомотива" и ЦСКА Руслан Нигматуллин в преддверии матча 16-го тура чемпионата России между московскими командами в интервью "СЭ" отметил, что голкипер железнодорожников Никита Медведев не был готов к матчу 4-го тура Лиги Европы против "Шерифа" (1:2). Он также добавил, что переход Медведева в команду Юрия Семина – шаг назад в его карьере.

-Что можете вообще сказать о Медведеве? Игрок перешел из "Ростова" и осел в запасе.

– Меня удивляет, что молодой парень сидит на скамейке и совсем не играет. У "Локомотива" есть молодежная команда, "Казанка" выступает в ПФЛ, но он нигде не принимает участие и просто сидит на лавке. Не собираюсь заниматься нравоучениями, но только для профессионального роста мало одних лишь тренировок.

Если проводить параллель, то вспомним того же Селихова. До травмы Реброва Саша выступал за "Спартак-2" в ФНЛ, за молодежку. Он всегда был в игре, набирался практики и опыта, держал себя в тонусе,

– Переход Медведева в "Локомотив" – ошибка?

– Я не знаю, какие цели он преследовал. Но то, что он не будет играть, было понятно с первого дня. Гильерме на данный момент большой авторитет в команде и однозначный первый номер. Конечно, нельзя сравнивать зарплатные ведомости "Ростова" и "Локомотива". Отказаться от предложения железнодорожников бывает трудно. К тому же, по моей информации, москвичи выплатили солидную компенсацию за голкипера.

Если говорить о развитии карьеры Медведева, то переход в "Локомотив" – шаг назад. В "Ростове" он был основным вратарем почти весь сезон. А уровень развития голкипера на лавке равен нулю. Можно быть чемпионом мира по тренировкам, но в игре это пользы не принесет.

– Не затрясутся ли у него коленки перед ЦСКА из-за недостатка практики и опыта?

– Ну, ему же не 18 лет, он в футбол играет не первый год. Он сможет настроиться должным образом, в первую очередь, психологически. А вот к матчу с "Шерифом" он оказался не готов. По большому счету, два удара – два гола. Но в защиту скажу, что в холодную погоду выходить на замену вратарю всегда не просто.

– Кто сильнее – Акинфеев или Гильерме?

– Скажем так – стиль игры Гильерме мне просто ближе. Только по этому отдаю предпочтение вратарю "Локомотива". Но это чистая вкусовщина. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что матч "Локомотив" – ЦСКА состоится сегодня на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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