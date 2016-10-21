Руслан Нигматуллин: "Падать ниже "Локомотиву" уже некуда"

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин, ранее выступавший в составе "Локомотива" и ЦСКА, в преддверии матча 11-го тура чемпионата России между железнодорожниками и армейцами подчеркнул, что обе команды имеют проблемы с составом. По его словам, сейчас самый удачный момент для того, чтобы подопечные Юрия Семина прервали неудачную серию игр.

- Обе команды на данный момент испытывают проблемы и с составом, и в игровых компонентах, - приводят "Известия" слова Нигматуллина. - У "Локомотива" ситуация похуже. На это в первую очередь указывает место, которое они занимают в турнирной таблице. Ниже железнодорожникам падать уже некуда. У армейцев очень серьезные потери в центре поля - Еременко и Дзагоев. Также подопечные Леонида Слуцкого немного подавлены из-за упущенной на последних минутах победы над "Монако" в Лиге чемпионов.

Думаю, это хороший момент для "Локо", чтобы прервать свою неудачную серию. Если команде Юрия Семина удастся одержать победу в дерби, то дела в чемпионате у них наладятся. У тренера было достаточно времени, чтобы объяснить игрокам, чего он от них хочет и как видит игру команды. Железнодорожникам уже пора показывать тот футбол, которого от них ждут. С другой стороны, и ждать чего-то сверхъестественного тоже не стоит: в нынешнем составе "Локомотива" очень мало индивидуально сильных игроков, да и те сейчас не в самой лучшей форме.