Руслан Нигматуллин: "Обмен Комбарова на Рауша? Не знаю, насколько он равноценен"

Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал "СЭ" информацию о том, что "Спартак" и "Динамо" могут совершить обмен. Защитник Дмитрий Комбаров якобы вернется к бело-голубым, а Константин Рауш перейдет в команду Массимо Карреры.

– Не знаю, насколько это может быть равноценный обмен, – отметил Нигматуллин. – Класс Рауша для меня окончательно не понятен. А Комбаров… Может быть, наступает время для перемен в "Спартаке" на этой позиции. В любом случае, пока тяжело сказать, кто выиграет от этого обмена, а кто – проиграет. Все неоднозначно. Когда Рауш, к примеру, только появился в сборной, он произвел очень неплохое впечатление. Но убедить Станислава Саламовича, чтобы тот взял его на чемпионат мира, не получилось. Кстати, как и у Комбарова. (Игорь НОВИКОВ)