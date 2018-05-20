15:46 | Футбол — РФПЛ

Руслан Нигматуллин – о заявлении Широкова: "А он хотя бы раз становился лучшим игроком сезона?"


Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал "СЭ"  заявление Романа Широкова, который назвал себя лучшим отечественным футболистом XXI века.

- Мне сложно назвать кого-то номером один. У каждого есть свои плюсы, - отметил Нигматуллин. – Я играл в этом время, и у меня остались приятельские отношения со многими. Я бы не хотел никого называть – предпочитаю официальные опросы.

- Широков входит в топ-10 лучших?

- А он хотя бы раз становился лучшим игроком сезона?

- В рейтинге "СЭ" ни разу.

- Вот. Роман – отличный исполнитель, но для того, чтобы претендовать на это звание, нужно хотя бы однажды стать лучшим в сезоне. (Игорь НОВИКОВ)

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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