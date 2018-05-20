Руслан Нигматуллин – о заявлении Широкова: "А он хотя бы раз становился лучшим игроком сезона?"

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал "СЭ" заявление Романа Широкова, который назвал себя лучшим отечественным футболистом XXI века.

- Мне сложно назвать кого-то номером один. У каждого есть свои плюсы, - отметил Нигматуллин. – Я играл в этом время, и у меня остались приятельские отношения со многими. Я бы не хотел никого называть – предпочитаю официальные опросы.

- Широков входит в топ-10 лучших?

- А он хотя бы раз становился лучшим игроком сезона?

- В рейтинге "СЭ" ни разу.

- Вот. Роман – отличный исполнитель, но для того, чтобы претендовать на это звание, нужно хотя бы однажды стать лучшим в сезоне. (Игорь НОВИКОВ)

Все о чемпионате России по футболу