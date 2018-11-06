Руслан Нигматуллин – о "Спартаке": "Промес прав, поддержав Глушакова"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин поделился с "СЭ" своим мнением о публикации экс-форварда красно-белых Квинси Промеса в сториз в Инстаграме. Ранее голландец поддержал хавбека Дениса Глушакова.

Нападающий "Севильи", выступавший в московской команде с 2014-го по август 2018 года написал по-русски под совместной фотографией с Глушаковым: "Никто не заботится о том, чтобы этот чемпион был моим братом навсегда, продолжайте борьбу со "Спартаком".

– Считаю, Промес правильно поступил, поддержав Глушакова – Денис ведь не только бывший партнер Квинси по команде, но и капитан, – сказал Нигматуллин. – Не хочется вдаваться в подробности скандала, который в последнее время развивается в "Спартаке", я за то, чтобы в футболе не было грязи, а с трибун сейчас льется именно она. Не только в адрес Глушакова, но и в адрес Рианчо, руководства клуба. Желаю красно-белым поскорее выбраться из болота, в которое они угодили и заниматься футболом, а не тем, что около него. (Иван Торопцев)