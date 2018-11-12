Руслан Нигматуллин – о назначении Кононова: "Неоднозначный выбор "Спартака"

Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился с "СЭ" мнением по поводу назначения Олега Кононова на пост главного тренера столичного клуба.

Сегодня 52-летний специалист подписал контракт со "Спартаком", рассчитанный до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего. Он сменил Массимо Карреру, уволенного 22 октября на следующий день после поражения в матче 11-го тура РПЛ от "Арсенала" (2:3). Команду покинул и Рауль Рианчо, исполнявший обязанности главного тренера до прихода Кононова.

– Хорошо или плохо назначение Кононова? Об этом можно будет судить только по окончании сезона, – говорит Нигматуллин. – Честно говорят, выбор в пользу Олега Георгиевича неоднозначный. Ведь бывает как: ты ставишь Гвардьолу и знаешь, что он на сто процентов даст результат через год-два. Здесь же "Спартак" подписал контракт на полтора сезона, то есть клуб не уверен в своем решении. Ну а что? Вдруг получится. Важно, насколько тренеру удастся наладить атмосферу в команде. Хорошие исполнители у "Спартака" есть, а команды нет. Коллектив развалился – нет результата. Насколько интеллигентный стиль Кононова подойдет "Спартаку" – вот в чем вопрос. (Игорь Новиков)