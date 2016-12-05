Руслан Нигматуллин: "Не хочется думать, что "Спартак" резко сдал под конец года"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин в преддверии матча 17-го премьер-лиги между красно-белыми и "Рубином" выразил надежду, что крупное поражение подопечных Массимо Карреры с игре с "Крыльями Советов" (0:4) пойдет команде на пользу.

– Не хочется думать, что "Спартак" резко сдал под конец года, – приводят "Известия" слова Нигматуллина. – Предполагаю, что разгром от "Крыльев Советов" – просто случайное недоразумение. А вообще такие матчи полезны для любой команды – чтобы не переоценивали свои возможности. Для достижения максимального успеха нужно быть максимально сконцентрированным в каждой игре. Это очень важно на пути к чемпионству. Малейшая расслабленность грозит потерей очков. Надеюсь, что поражение от "Крыльев" пойдет красно-белым только на пользу.