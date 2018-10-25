Руслан Нигматуллин: "Наш футбол становится похож на шоу-бизнес. Беру попкорн – буду смотреть, кто возглавит "Спартак"

Экс-вратарь "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин поделился с "СЭ" своим мнением о предстоящем назначении главного тренера тульского "Арсенала" Олега Кононова на аналогичную должность в московском клубе.

Она стала вакантной после того, как 22 октября 54-летний Массимо Каррера был отправлен в отставку. Итальянец возглавлял команду с лета 2016 года. Под его руководством "Спартак" выиграл чемпионат России-2016/17, а также Суперкубок страны.

– Если "Спартак" пригласит на должность главного тренера Олега Кононова, то это, на мой взгляд, довольно неожиданный выбор. Да, это русскоговорящий специалист, но, с другой стороны, какие титулы в России он брал? Видимо, в клубе рассчитывают, что первый большой успех придет к Кононову как раз с красно-белыми.

Также его кандидатура показалась мне неожиданной потому, что считал: новым тренером должен стать кто-то из бывших спартаковцев – Черчесов, Тихонов, Карпин… Кроме того, Кононов – очень интеллигентный и спокойный. Насколько с таким характером можно совладать с непростыми спартаковскими футболистами? Но, как бы то ни было, если Кононова назначат главным тренером красно-белых, пожелаю ему только успехов.

А, вообще, беру попкорн и просто наблюдаю за тем, кто возглавит "Спартак". Тем более, что наш российский футбол в последнее время все больше становится похож на шоу-бизнес. Я – и там, и там, поэтому вижу, что грань стирается. (Наталия Соломатина)

Все о чемпионате России – здесь.