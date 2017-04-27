Руслан Нигматуллин: "Многовато пропускает "Локомотив"

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин в интервью "СЭ" заявил, что красно-зеленые не могут сетовать на травму капитана команды Ведрана Чорлуки после поражения от ЦСКА в 25-м туре чемпионата России (0:4). Также он отметил, что "Локомотив" много пропускает в этом сезоне.

– Грош цена такому коллектива, который разваливается сразу после потери одного футболиста! - отметил Нигматуллин. - В прошлом туре железнодорожники пропустили три гола, сейчас четыре. Многовато… Может быть, "Локо" сосредоточился в этом сезоне на Кубке? Но ведь его еще нужно взять. Если не получится, то сезон выйдет провальным.

– В скольких голах виноват Гильерме?

– Он пытался выручить, докричаться до партнеров. Винить его не буду – не имею права. Но пожелаю повысить процент надежности. Все-таки два гола – из-за штрафной. Реагировал поздновато. В первом случае мог по идее отбить ногой. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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