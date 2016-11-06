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Руслан Нигматуллин: "Майкон уже забил больше, чем за весь предыдущий сезон"

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Суббота. Москва. "Локомотив" - "Анжи" - 4:0. МАЙКОН - автор самого быстрого дубля в истории РФПЛ.Майкон разогнал "Локомотив"

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин уверен, что железнодорожники одержали заслуженную победу над "Анжи" в матче 13-го утра чемпионата России. По его словам, на данный момент команда находится на этапе строительства.

- В матче с "Анжи" "Локомотив" одержал заслуженную, крупную победу, - сказал Нигматуллин. - Они исправили недочеты, которые встречались в последней игре: это игра в атаке, реализация моментов. Например, в матче с "Рубином" железнодорожники так же хорошо начали, создали два супермомента, но не смогли их реализовать, к сожалению.

Во встрече с "Анжи" ставка была сделана на быстрого Майкона. Сейчас он набрал очень хорошую форму и уже забил больше, чем забивал до этого за весь сезон. Надеюсь, что победы продолжатся и дальше. Сейчас команда строится, и главный "прораб" - Юрий Павлович Семин, который руководит этим сложным процессом. Есть победа над ЦСКА, "Анжи", заметно движение вперед, и это радует. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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