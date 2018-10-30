Руслан Нигматуллин: "Максименко хладнокровен. Это объединяет его с Акинфеевым"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин похвалил нынешнего голкипера красно-белых Александра Максименко. Голкипер в текущем сезоне провел 17 матчей и пропустил 19 голов во всех турнирах.

- Чем хорош Максименко? Он не по годам хладнокровен. Это его объединяет с Акинфеевым, - сказал Нигматуллин. - Тот, правда, раньше встал в ворота ЦСКА. Максименко прекрасно прошел все ступени в "Спартаке", заслужил место в составе. Играет уверенно, откровенных слабых мест у него не видно. Да, есть небольшие недочеты, которые поправимы. К нему еще придет опыт, он прибавит. Главное - не перехвалить.

Александр уже играет за молодежную сборную. Первая сборная? Лунев и Гильерме начали за нее выступать гораздо позже. В 20 лет встать в ворота национальной команды крайне сложно. Это отдельная тема. Максименко, думаю, включают в расширенный список, но пока ему, наверное, полезнее выступать за молодежку.

Максименко крепкий парень, не испытывает недостатка в весе и мощи. К тому же, довольно бесстрашный, бросается вперед руками и иногда даже головой. (Виталий Айрапетов)