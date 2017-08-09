Руслан Нигматуллин: "Локомотив" не впечатляет составом, как "Зенит", но они лидеры чемпионата"

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин в преддверии матча 5-го тура чемпионата России между железнодорожниками и "Рубином" выразил мнение, что подопечным Юрия Семина будет непросто продлить победную серию. По словам экс-голкипера, эта встреча завершится вничью.

- Железнодорожники не так впечатляют по составу и игре, как тот же "Зенит". Но они лидеры чемпионата и идут без потерь, - приводят "Известия" слова Нигматуллина. - Однако в Казани "Локо" будет очень непросто продолжить свою победную серию. Тем не менее, я думаю, что подопечные Юрия Семина постараются навязать сопернику свой стиль игры - закрытый.

"Рубин" от матча к матчу становится все больше похожим на команду Бердыева. С "Локомотивом" они, возможно, постараются сыграть первым номером. "Рубин" точно не будет удовлетворен ничейным исходом, а потому будет играть на победу. И все же мне кажется, что команды не смогут выявить победителя в этом матче.

Конечно, "Локомотиву" очень не хватает Ари. Понятно, в клубе рассчитывали, что именно он будет главной атакующей силой команды, но обстоятельства сложились иначе. Миранчук чистым форвардом тоже никогда не был, так что ждать от него яркой игры не приходится. Наверное, все-таки Фарфан должен взять на себя проблемную зону в этот непростой для команды период.

Напомним, что матч "Рубин" - "Локомотив" состоится 9 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.