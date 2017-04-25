Руслан Нигматуллин: "Хотелось бы, чтобы мой рекорд жил, но удачи Медведеву"

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что ему не все равно на свой рекорд продолжительности "сухой" серии. Однако он пожелал удачи вратарю "Ростова" Никите Медведеву, который может побить его уже в матче 26-го тура чемпионата России против "Амкара".

– Сказать, что мне все равно, что с моим рекордом, было бы неправдой, – цитирует "Р-Спорт" Нигматуллина. – Мне хотелось бы, чтобы мой рекорд жил, но в любом случае желаю удачи Никите. Поглядим, как все это будет. Соперники у "Ростова" впереди не самые серьезные. "Автобус" у "Ростова" в штрафной сейчас самой лучшей марки, и взломать такую оборону очень непросто.

Мне серия давалась гораздо сложнее. В разных матчах мне били три пенальти, так что в этом плане Медведеву попроще. Но я не буду злорадствовать по этому поводу. Я свое слово сказал, сейчас слово за "Ростовом" и Медведевым, которые постараются мой рекорд перебить.

Напомним, что сегодня "Ростов" обыграл "Уфу" (1:0), а 22-летний вратарь хозяев довел сухую серию в текущем чемпионате России до 862 минут. "СЭ" вел текстовую трансляцию этого матча