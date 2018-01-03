Руслан Нигматуллин: "Если бы Габулов уверенно претендовал на место в сборной, то не рекомендовал бы ему ехать в Европу"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение, что Владимир Габулов пошел на оправданный риск, перейдя в "Брюгге". Нигматуллин отметил, что у 34-летнего голкипера высокие шансы проявить себя в Европе.
– Уехать играть в Европу – очень хорошее дело. У Владимира появится дополнительная мотивация появится, опыт, эмоции, – сказа Нигматуллин. – Габулов же уезжает не в какой-то второразрядный клуб. Это серьезная команда, выступающая в еврокубках. Да и у него есть возможность стать чемпионом Бельгии. Говорят, что молодым игрокам легче адаптироваться. Но в пользу Владимира говорит опыт. Для него нет никаких секретов в футболе. Считаю, есть все шансы заиграть. Главный язык – язык футбола. А основные слова выучить можно достаточно быстро.
– Переезд в Бельгию может помешать Владимиру попасть в сборную на чемпионат мира?
– При всем уважении к Габулову, если бы он уверенно претендовал на место в сборной, то не рекомендовал бы ему ехать. Но в данном случае Владимир вполне может рискнуть. Если вспоминать мою ситуацию, то перед чемпионатом мира нефутбольные моменты могут измениться и оставить без практики и нормальной подготовки.
– Поступок Габулова – пример, показывающий, что уезжать в Европу не страшно.
– Поездка в Европу – не главная цель для многих сейчас. Не секрет, что в России платят больше. Владимир едет не за деньгами, а за эмоциями и мотивацией.
– А как же "Арсенал" без Габулова?
– Там же работает Вячеслав Чанов! Он подготовит Владимиру достойную смену! Так бывает: был лидером, но ушел на повышение. У туляков есть время, чтобы решить, как заменить Габулова. Своими силами или искать новичка. В России всегда можно найти достойного вратаря.
– Теперь команда из Тулы – претендент на вылет?
– Точно нет! Очень крепкий и сильный коллектив! Даже без Габулова! Да, вратарь играет важную роль. Но не стоит делать трагедию из его ухода. (Ярослав СУСОВ)
Бу-га-га!
В смысле - не Салернитана.
19:42
Бу-га-га!
Брюгге - этт вам не Сассуоло.
19:41
Lars Berger
"Уехать играть в Европу - хорошее дело" и "Для Володи нет никаких секретов в футболе" - две лучшие фразы...) Если он уезжает и нет секретов, то почему не расскажет ВСЁ?!)
19:30