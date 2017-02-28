Руслан Нигматуллин: "Думаю, зрители быстро привыкнут к новому названию арены ЦСКА"

Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин спокойно относится к переименованию "Арены ЦСКА" в "ВЭБ Арену". Напомним, сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали соглашение по развитию партнерских отношений.

– В выходные я побывал на "Альянц Арене", название которой не имеет, казалось бы, никакого отношения к футбольному клубу "Бавария", но это не мешает ассоциировать этот стадион с великолепными победами команды, - отметил Нигматуллин. - Такая практика существует во всем мире. "Открытие Арена", например, тоже носит название банка.

Истинные болельщики ЦСКА должны знать, что с финансовой стороны у армейцев не все так прекрасно, поэтому продажа имени стадиона даст хорошую прибыль. Думаю, зрители быстро привыкнут к новому названию. (Любовь КОНЯЕВА)