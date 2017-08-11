Руслан Нигматуллин: "Думаю, с ЦСКА в воротах у "Спартака" сыграет Селихов"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что в воротах "Спартака" в матче 6-го тура премьер-лиги с ЦСКА сыграет Александр Селихов. Он провел последний матч красно-белых с "Арсеналом" (2:0).

– Вратарский вопрос перед дерби у ЦСКА и "Спартака" разный, – цитирует "Р-Спорт" Нигматуллина. – В "Спартаке" есть конкуренция во вратарской линии. Был разгром, дали передохнуть Реброву, но Селихов проявил себя нормально, сыграл уверенно. Думаю, с армейцами он и сыграет.

В ЦСКА, думаю, Акинфеев поправится и сыграет со "Спартаком", Помазуна хотелось бы поздравить с дебютом, немного психологически он подошел неподготовленным к этому матчу, но начинать как-то надо. У парня отличные вратарские данные. Мне говорили, пока сто голов не пропустишь, хорошим вратарем не станешь. Ну, вот он начал свои пропускать.

Вряд ли кто-то из вратарей скажет, что им нужен отдых, да еще и в начале чемпионата. Но в матче с "Зенитом" было пять ударов в створ и пять пропущенных мячей. Тут тренеры решают. Кредит доверия если очень серьезный, то этот факт не помешает поставить вратаря на следующий матч. Здесь же два равных вратаря, Селихова брали не на скамейку запасных, дали шанс ему сыграть. Не думаю, что это окончание карьеры в "Спартаке" для Реброва. А у Селихова есть шанс проявить себя, и от него будет зависеть, как он этим воспользуется.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится 12 августа, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.