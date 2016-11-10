11:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Нигматуллин: "Давайте держать за Еременко кулачки"

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин надеется, что полузащитник ЦСКА Роман Еременко не виноват в том, что УЕФА отстранил его от футбольной деятельности. Нигматуллин добавил, что неудачи армейцев не связаны с отсутствием игрока на поле. 

– В ЦСКА получилось два периода: до Еременко и после. Не уверен, что такие неудачи армейцев связаны именно с потерей одного игрока. На мой взгляд, это совпадение. Хотя команде не помешал бы игрок подобного уровня при нынешних проблемах.

Но хочется верить, что это ошибка. И ничего запрещенного Роман ни случайно, ни специально не принимал. Надеюсь, его оправдают. В случае положительного решения Еременко сможет быстро вернуться в строй. Ведь несмотря на то что он пропустил около двух месяцев из-за этой истории, тренироваться он не прекращал. Давайте держать за Романа кулачки. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Alex1507

Не могут решить - навоз, который дали нюхать в клубе наркотик или нет?

13:06

Kadym

В наших цветах нет голубого! голубым и допинг не нужен,полшурика достаточно что бы они за бегали,поросята все 90-е сидели на броме.

13:00

Alex1507

Ага как раз зажимаем... У кого что:-)

12:55

Alex1507

Пустяк?

12:39

Alex1507

А если наркотики?

12:38

В наших цветах нет голубого!

Допинг для лыжников это обычное дело.

12:24

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