Руслан Нигматуллин: "Давайте держать за Еременко кулачки"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин надеется, что полузащитник ЦСКА Роман Еременко не виноват в том, что УЕФА отстранил его от футбольной деятельности. Нигматуллин добавил, что неудачи армейцев не связаны с отсутствием игрока на поле.

– В ЦСКА получилось два периода: до Еременко и после. Не уверен, что такие неудачи армейцев связаны именно с потерей одного игрока. На мой взгляд, это совпадение. Хотя команде не помешал бы игрок подобного уровня при нынешних проблемах.

Но хочется верить, что это ошибка. И ничего запрещенного Роман ни случайно, ни специально не принимал. Надеюсь, его оправдают. В случае положительного решения Еременко сможет быстро вернуться в строй. Ведь несмотря на то что он пропустил около двух месяцев из-за этой истории, тренироваться он не прекращал. Давайте держать за Романа кулачки. (Любовь КОНЯЕВА)

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