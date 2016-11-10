Руслан Нигматуллин: "Давайте держать за Еременко кулачки"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин надеется, что полузащитник ЦСКА Роман Еременко не виноват в том, что УЕФА отстранил его от футбольной деятельности. Нигматуллин добавил, что неудачи армейцев не связаны с отсутствием игрока на поле.
– В ЦСКА получилось два периода: до Еременко и после. Не уверен, что такие неудачи армейцев связаны именно с потерей одного игрока. На мой взгляд, это совпадение. Хотя команде не помешал бы игрок подобного уровня при нынешних проблемах.
Но хочется верить, что это ошибка. И ничего запрещенного Роман ни случайно, ни специально не принимал. Надеюсь, его оправдают. В случае положительного решения Еременко сможет быстро вернуться в строй. Ведь несмотря на то что он пропустил около двух месяцев из-за этой истории, тренироваться он не прекращал. Давайте держать за Романа кулачки. (Любовь КОНЯЕВА)
Alex1507
Не могут решить - навоз, который дали нюхать в клубе наркотик или нет?
13:06
Kadym
В наших цветах нет голубого! голубым и допинг не нужен,полшурика достаточно что бы они за бегали,поросята все 90-е сидели на броме.
13:00
Alex1507
Ага как раз зажимаем... У кого что:-)
12:55
Alex1507
Пустяк?
12:39
Alex1507
А если наркотики?
12:38
В наших цветах нет голубого!
Допинг для лыжников это обычное дело.
12:24