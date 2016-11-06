Руслан Нигматуллин: "Через два-три тура ЦСКА вернется в гонку за лидерство"

Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин уверен, что для армейцев матч 13-го тура чемпионата России с "Амкаром" будет складываться непросто. По его словам, пермский клуб может усложнить жизнь красно-синим.
- Для ЦСКА сейчас любой соперник - непростой, в том числе и "Амкар", который находится в первой половине турнирной таблицы, - сказал Нигматуллин. - Подопечные Гаджиева успешно выступают в этом сезоне, но прежде всего дома. На выезде, конечно, будет труднее. Однако "Амкар" может усложнить жизнь армейцам. Игра будет непростой.
ЦСКА тяжело даются голы. Также они много пропускают в последнее время, что не свойственно для них. Такие кризисы случались и ранее, и они были преодолимы. Через два-три тура армейцы снова вернутся в гонку за лидерство. У ЦСКА есть проблема с атакой. В таких случаях нужно доверять молодежи. Чалов, например, много забивает за молодежку. Нужно искать ресурсы среди своих, а не срочно смотреть на Запад. Думаю, в матче с "Амкаром" будет ничья - 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)
zenit08
Долой марионеток-макларенеток === Согласен с вопросом. Чтобы ЦСКА вернулся в гонку, оба этих клуба дожны проиграть 3 игры к ряду, а ЦСКА 3 игры к ряду выиграть. Вероятность таких событий стремиться к 0.
14:49
dominels.ru
Нет Руслан, через 2-3 тура ЦСКА уже будет вне призовой зоны. И хорошо если они вообще на пьедестал зайдут по окончании сезона.
14:07
Долой марионеток-макларенеток
"Спартак" с "Зенитом" развеф пропустят 2 - 3 тура?
13:48