Руслан Нигматуллин: "Через два-три тура ЦСКА вернется в гонку за лидерство"

Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин уверен, что для армейцев матч 13-го тура чемпионата России с "Амкаром" будет складываться непросто. По его словам, пермский клуб может усложнить жизнь красно-синим.

- Для ЦСКА сейчас любой соперник - непростой, в том числе и "Амкар", который находится в первой половине турнирной таблицы, - сказал Нигматуллин. - Подопечные Гаджиева успешно выступают в этом сезоне, но прежде всего дома. На выезде, конечно, будет труднее. Однако "Амкар" может усложнить жизнь армейцам. Игра будет непростой.

ЦСКА тяжело даются голы. Также они много пропускают в последнее время, что не свойственно для них. Такие кризисы случались и ранее, и они были преодолимы. Через два-три тура армейцы снова вернутся в гонку за лидерство. У ЦСКА есть проблема с атакой. В таких случаях нужно доверять молодежи. Чалов, например, много забивает за молодежку. Нужно искать ресурсы среди своих, а не срочно смотреть на Запад. Думаю, в матче с "Амкаром" будет ничья - 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча ЦСКА - "Амкар"