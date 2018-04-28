Руслан Нигматуллин: "Амкар" сыграет со "Спартаком" вничью. Евсеев просто так не сдастся"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сделал прогноз на матч 28 тура чемпионата России "Амкар" - "Спартак" и прокомментировал ситуацию с травмами в составе красно-белых. На игру в Пермь из-за повреждений не полетели полузащитник Денис Глушаков и защитник Сердар Таски.

- Как скажется их отсутствие на игре "Спартака"?

- Потеря одного-двух футболистов не должна серьезно сказываться на игре красно-белых, тем более, что игра предстоит не с прямым конкурентом, хоть и мотивированным на борьбу за выживание. Не радует потеря Таски - он защитник, а с игроками этой линии дела обстоят плохо не только в "Спартаке", но и во всей стране. Касаемо Глушакова - понятно, что было бы лучше, если бы капитан был рядом с командой в трудную минуту. Раз уж он травмирован, то функции Глушакова должен брать на себя вице-капитан, поддерживать команду и вести ее к победе.

- "Спартак" сможет прервать серию неудач в игре с "Амкаром"?

- Мне почему-то кажется, что будет ничья со счетом 1:1. Вадим Евсеев так просто не сдастся. Без "Амкара" сложно будет представить наш чемпионат, поэтому Евсеев и его команда сделают все, чтобы укрепить свое положение в таблице. Насчет серии неудач - на моей практике три поражения в чемпионате подряд -это потолок для команды высокого уровня, поэтому я думаю, что "Спартак" не проиграет "Амкару" и начнет выбираться из ямы, в которую угодил. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Игра "Амкар" - "Спартак" пройдет завтра, 29 апреля, начало - в 14:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.