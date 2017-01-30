Руслан Мухаметшин: "Надеюсь, в ближайшее время что-то решится по новой команде"

Нападающий "Арсенала" Руслан Мухаметшин рассказал "СЭ", что занимается поиском новой команды. Он надеется на решение вопроса в ближайшее время. Напомним, что 35-летний форвард оказался в числе 13 игроков тульского клуба, кого "Арсенал" намерен трудоустроить в другую команду.

Футболист тренируется со вторым составом канониров. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в премьер-лиге и один - в Кубке России.

- Есть ли у вас понимание, где продолжите карьеру? - вопрос Мухаметшину.

- На данный момент тренируюсь со второй командой. Вопрос с новой командой решается. Надеюсь, в ближайшее время что-то решится.

- Удивились, когда вам сказали искать себе новое место работы?

- Конечно. Если бы сказали хотя бы заранее, то можно быстрее было решить вопрос. Но сообщили о решении буквально за пару дней до первого сбора. (Сергей АСТАХОВ)