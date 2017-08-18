Руслан Корян: "Представляете, я, армянин, обращусь в РФПЛ. Что будет тогда?"

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Руслан Корян после матча 7-го тура чемпионата России с "Тосно" (0:0) отметил, что из-за разницы во времени тяжело проводить матчи. По его словам, перед "Спартаком" у команды достаточно времени для восстановления, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- У вас из раздевалки играла громкая музыка после матча.

- Да, это Довбня, он за музыку отвечает. Но сейчас думаем сменить ди-джея - он уже не справляется с обязанностями.

- Вас не злит, что матчи начинаются ночью по времени Хабаровска?

- Да, на скамейке вообще парочка уснула! По мне лучше прилетать за день до игры, пока организм находится в шоке. А мы обычно за два-три дня прибываем.

- Может, в РФПЛ обратиться?

- Представляете, я, армянин, обращусь в РФПЛ. Что будет тогда?

- Есть силы обыграть "Спартак", как год назад?

- У нас достаточно времени на восстановление. Это самое главное. Дома мы не собираемся никого отпускать просто так.