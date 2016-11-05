15:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Киселев: "В "Томи" огромный кредит доверия Петракову"

0
0
0

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев рассказал, что команда испытывала трудности с составом в матче 13-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1). Он отметил, что, несмотря на поражение, кредит доверия главному тренеру Валерию Петракову огромный.

– Что подразумевал Валерий Петраков, сказав об отсутствии сил поправить игру "Томи"?

– В атаке сегодня вышел Кирилл Погребняк, игравший в последний раз с первых минут на Кубок в Новосибирске. Самодин травму получил, Касьян не мог сыграть. Тренер подразумевал трудности с составом.

– Учитывая запрет на регистрацию новичков, зимой будет тяжело?

– До января мы решим проблему. В ноябре должны решить финансовые вопросы.

– Тренер хоть раз говорил, что он устал и может стоит что-то поменять?

– Неоднократно говорил, что кредит доверия Петракову огромный. Мы с ним общаемся, руководство верит тренеру. (Сергей АСТАХОВ)

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ