Руслан Киселев: "В "Томи" огромный кредит доверия Петракову"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев рассказал, что команда испытывала трудности с составом в матче 13-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1). Он отметил, что, несмотря на поражение, кредит доверия главному тренеру Валерию Петракову огромный.

– Что подразумевал Валерий Петраков, сказав об отсутствии сил поправить игру "Томи"?

– В атаке сегодня вышел Кирилл Погребняк, игравший в последний раз с первых минут на Кубок в Новосибирске. Самодин травму получил, Касьян не мог сыграть. Тренер подразумевал трудности с составом.

– Учитывая запрет на регистрацию новичков, зимой будет тяжело?

– До января мы решим проблему. В ноябре должны решить финансовые вопросы.

– Тренер хоть раз говорил, что он устал и может стоит что-то поменять?

– Неоднократно говорил, что кредит доверия Петракову огромный. Мы с ним общаемся, руководство верит тренеру. (Сергей АСТАХОВ)