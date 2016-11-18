Руслан Киселев: "Томь" примет "Локомотив" в Москве"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев рассказал "СЭ", что домашний матч 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" должен состояться в Москве 1 декабря. Встреча изначально должна была пройти в Томске.

– Матч "Томь" – "Локомотив" должен пройти в Москве в Черкизове. Дата прежняя, – сказал Киселев. - Оба клуба направили письмо в РФПЛ, ждем ответа от лиги.

Перенос связан с сильными морозами. Сегодня ночью температура опустилась до 36 градусов ниже нуля, тяжело подготовить поле к матчу в таких условиях.

- Кто принял решение о переносе матча в Москву?

- Мы просили сыграть в Красноярске в манеже. "Локомотив" предлагал сыграть в Краснодаре. Учитывая финансовую ситуацию в "Томи", мы пошли навстречу москвичам. Тем более, они готовы взять расходы по организации встречи на себя.

Напомним, что во 2-м туре чемпионата России соперники также играли в Москве. Встреча завершилась вничью - 2:2. (Сергей АСТАХОВ)