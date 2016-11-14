Руслан Киселев: "Томь" пока не ответила на предложение "Локомотива" сыграть в Краснодаре"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев рассказал, что клуб пока не ответил "Локомотиву" на предложение перенести матч 15-го тура чемпионата России из Томска в Краснодар на стадион "Кубань". По его словам, пока РФС и РФПЛ не дали разрешения на перенос.

- Получили письмо от "Локомотива" с предложением перенести матч 15-го тура в Краснодар, - сказал Киселев. - Пока ответа не дали. Мы сами предлагали сыграть в манеже Красноярска, который, по сути, является крытым стадионом. Но РФС и РФПЛ не дали добро на перенос. На данный момент рассчитываем сыграть на своей арене в Томске. 1 декабря обещают порядка минус 5 градусов. Резервный стадион у нас в Перми - "Звезда". (Сергей АСТАХОВ)