14:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Киселев: "Томь" пока не ответила на предложение "Локомотива" сыграть в Краснодаре"

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Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев рассказал, что клуб пока не ответил "Локомотиву" на предложение перенести матч 15-го тура чемпионата России из Томска в Краснодар на стадион "Кубань". По его словам, пока РФС и РФПЛ не дали разрешения на перенос.

- Получили письмо от "Локомотива" с предложением перенести матч 15-го тура в Краснодар, - сказал Киселев. - Пока ответа не дали. Мы сами предлагали сыграть в манеже Красноярска, который, по сути, является крытым стадионом. Но РФС и РФПЛ не дали добро на перенос. На данный момент рассчитываем сыграть на своей арене в Томске. 1 декабря обещают порядка минус 5 градусов. Резервный стадион у нас в Перми - "Звезда". (Сергей АСТАХОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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RW.irk

Смородская ушла, но Локомотив остался)) В Краснодар, ага, кем себя возомнили-то?) Кругами не думали поменяться? Нет? Ну так вперёд в Томск, минус 5 вполне нормуль.

16:40

Гаттузо зол!

мерзкий грядкин спокоен! Главное галочку в блокнотик поставить- проведено. А как и где без разницы. Ведь скоро наступит глобальное потепление! идиот.

16:35

Luch-Energy

Вообще-то, это матч 16-го тура.

16:26

shpasic

почему бы президенту РФС не прокомментировать ситуацию.

16:09

shpasic

наглость, это то, что командам типа Урала, Томи и Амкара не дают играть в манеже. у них в ноябре-декабре никогда не будет +10 градусов, а болельщикам тоже мало радости сидеть в дикий минус на трибунах. так бы и команда дома играла, и болельщиков было бы побольше.

16:09

макарка45

т

15:46

onlywhitespartak

Ладно бы предложили поменяться кругами как терек куда не шло , но это совсем наглость ! Может томи вообще в Краснодар переехать ?!

15:45

Русский

А что это барышни из Локо боятся при минус 5 играть? Вон, недавно в Томске при минус 15 матч состоялся - и ничего, все живы-здоровы...

14:57

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